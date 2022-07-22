Берлин, , 17:51 — REGNUM Нарушением контракта считает немецкий энергетический концерн Uniper ранее объявленный российской компанией «Газпром» форс-мажор по поставкам природного газа. Об этом 22 июля заявил на пресс-конференции глава Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По словам Маубаха, Газпром не поставил Uniper законтрактованные и оплаченные немецкой стороной с середины июня 2022 год объемы голубого топлива.

«Газпром на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», — сказал он.

Также глава немецкого концерна добавил, что такая ситуация, по его мнению, может стать причиной судебного разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком природного газа.