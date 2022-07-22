Белград, , 17:38 — REGNUM Фотографию, на которой запечатлён боец жандармерии Сербии со знаком Z на шлеме, прокомментировал 22 июля в ходе беседы с журналистами сербский президент Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Вучича, в Сербии есть то, что ему не нравится, однако он не может изменить эту ситуацию, когда 75-80% сербских жителей симпатизируют на данный момент России и 20-25% — Украине.

«Можем сказать одним и другим, что наши друзья и русские, и украинцы, но для нас важна только Сербия… Все сотрудники жандармерии и всех других полицейских подразделений и вооруженных сил должны носить только то, что прописано в правилах службы, а это — сербская символика», — сказал он.

При этом ранее в соцсетях появилась фотография с операции по задержанию нелегальных мигрантов около границы Сербии и Венгрии, где около главы сербского МВД Александра Вулина стоит боец жандармерии с знаком Z на шлеме.

Отметим, латинская буква Z стала одним из символов специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.