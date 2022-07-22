Роттердам, Нидерланды, 22 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. 22 июля «Фейеноорд» из Роттердама сообщил о заключении арендного соглашение с московским «Динамо» по 23-летнему атакующему полузащитнику сборной Польши Себастьяну Шиманьскому. Аренда рассчитана на один сезон до конца июня 2023 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Себастьян Шиманьский (справа)

Ранее сообщалось, что в арендном соглашение «Динамо» с «Фейеноордом» включена опция выкупа футболиста нидерландским клубом за 10 миллионов евро.

За «Динамо» Шиманьский выступает с 1 июля 2019 года после перехода из варшавской «Легии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает поляка в 14 миллионов евро, а соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.