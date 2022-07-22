Флоренция, Италия, , 17:22 — REGNUM Сегодня, 22 июля, «Фиорентина» из Флоренции объявила о трансфере 23-летнего бразильского флангового атакующего защитника донецкого «Шахтера» Додо. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.

Соглашение Додо с «фиалками» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Додо принял участие в 26-ти матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил одну желтую и одну красную карточки.