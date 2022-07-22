Москва, , 17:20 — REGNUM Блокировку сайта анонимного браузера и сети The Tor Project снята Роскомнадзором. Это 22 июля следует из данных единого реестра ведомства.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

По состоянию на 15:21 мск 22 июля сайт The Tor Project отсутствовал в едином реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к интернет-страницам.

При этом в декабре 2021 года Роскомнадзор ограничил по решению суда от 2017 года доступ к сайту браузера Tor и в реестр ведомства была внесены соответствующая запись.

Отметим, Tor — это программное обеспечение, система прокси-серверов, позволяющая пользователю установить защищенное анонимное интернет-соединение.