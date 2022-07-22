Рига, 22 июля, 2022, 17:16 — ИА Регнум.

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С 20 июля 2022 года вступили в силу поправки к Закону об акцизном сборе Латвии, согласно которым физическое лицо из третьей страны может ввозить в страну без уплаты таможенных пошлин нормативно установленное количество топлива, табачных изделий и алкогольных напитков для личного или семейного пользования не чаще одного раза в 30 дней.

Об этом говорится в пресс-сообщении Службы государственных доходов латвии.

Так, с 20 июля 2022 года лицо может ввозить в Латвию из страны, не являющейся членом Европейского союза (ЕС), 40 сигарет, или 20 сигарилл, или 10 сигар, или 50 граммов курительного табака, или табачного листа, или жевательного табака для собственного потребления каждые 30 дней любым видом наземного транспортного средства с освобождением от уплаты таможенных пошлин.

То же самое касается одного литра алкогольных напитков крепостью более 22% или двух литров алкогольных напитков крепостью менее 22%, а также четырех литров негазированного вина и 16 литров пива.

Что касается топлива, то раз в 30 дней без уплаты таможенных пошлин можно ввозить топливо, находящееся в стандартном баке транспортного средства и 10 литров в переносном баке.

Во избежание многократных попыток использования одного и того же транспортного средства без уплаты пошлины разными водителями, данное условие применяется как к конкретному физическому лицу, так и к конкретному некоммерческому дорожному транспортному средству.