Кострома, , 18:04 — REGNUM Бороться за мандат депутата Костромской областной думы наряду с кандидатами от «Единой России», ЛДПР и КПРФ намерен Денис Гомзелев — представитель партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Гомзелев Наталья Диева © ИА REGNUM

Гомзелеву 40 лет, он костромич. Кандидат окончил технологический университет, работал председателем правления «Аксонбанка». Является учредителем компаний ООО «Регион лизинг» и «Регион», занимающихся торговлей легковыми автомобилями.

Костромич имеет политический опыт — ранее он участвовал в выборах депутатов Костромской областной думы в 2020 году как списочник от партии «За правду», которая затем объеденилась со справедливороссами.

Напомним, место депутата депутата Костромской областной думы по округу №3 освободил Иван Богданов. Он стал заместителем губернатора по внутренней и информационной политике. Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября 2022 года. Выдвижение кандидатов закончится 31 июля.

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