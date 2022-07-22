Москва, 22 июля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Просьбу биатлонистки Лидии Жураускайте о том, чтобы выйти из российского гражданства, удовлетворил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ 22 июля обнародован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в опубликованном документе.

Отметим, в результате этого биатлонистка будет выступать за Литву, гражданство которой она получила еще осенью 2021 года. При этом Жураускайте намерена участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года.