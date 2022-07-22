Санкт-Петербург, 22 июля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. 22 июля футбольный клуб «Сочи» объявил о трансфере 20-летнего российского центрального полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Кирилла Кравцова. О сумме, которую «Сочи» заплатил «сине-бело-голубым» за футболиста, не сообщается.

Логотип «Зенита»

Соглашение Кирилла Кравцова с «Сочи» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. При этом «Зенит» сохранил за собой право приоритетного выкупа полузащитника. На данный момент трансферная стоимость россиянина, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Кирилл Кравцов, выступая за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды, принял участие в одиннадцати матчах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист получил две желтые карточки.