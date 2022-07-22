Рига, 22 июля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В планах военной промышленности Латвии — полноценный выпуск бронемашин типа Patria по лицензии Финляндии. Об этом министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил местному телеканалу TV24.

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«Мы будем изготавливать у себя бронемашины согласно договору, заключенному с правительством Финляндии и финской фирмой Patria. Хотелось бы напомнить, что в нашей стране, как всегда, были скептики насчет всего», — отметил министр.

Он подчеркнул, что с 2024 года бронемашины будут полностью производиться в Латвии: «Они должны своим ходом съезжать с конвейера. В этом процессе будут участвовать от 5 до 10 предприятий, в том числе из сектора металлообработки. Многие детали и запчасти (около 20%) мы уже сейчас производим у себя. Конечно, двигатели будем импортировать, но комплектовать все будем в Латвии».

Министр обороны заявил, что заявки на покупку будущих латвийских бронемашин уже поступили от Швеции и ряда других европейских стран.

«Геополитическая ситуация сейчас требует от нас, чтобы мы быстрее шли вперед и были в состоянии обеспечить нашу армию всем необходимым», — добавил Пабрикс.