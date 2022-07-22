Супруга Байдена поблагодарила оскорбившего её мужа прохожего
Вашингтон, 22 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Супруга президента США Джо Байдена — Джилл Байден, улыбнулась и поблагодарила прохожего, который обвинил её мужа в том, что в стране произошло подорожание бензина. Это произошло в Нью-Хейвене (штат Коннектикут), куда первая леди США прибыла на встречу по программе поддержки учебных программ, которую финансирует Белый дом.
Когда Джилл Байден вышла из автомобиля, один из присутствовавших при этом людей крикнул, что Джо Байден является худшим в мире президентом, потребовав вернуть им деньги за подорожавший бензин.
«Спасибо», — заявила в ответ на этом первая леди США, улыбнувшись и помахав рукой кричавшему ей.
Как передавало ИА REGNUM, ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти Украины планируют проведение контрнаступления на юге страны.