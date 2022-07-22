Вашингтон, 22 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Супруга президента США Джо Байдена — Джилл Байден, улыбнулась и поблагодарила прохожего, который обвинил её мужа в том, что в стране произошло подорожание бензина. Это произошло в Нью-Хейвене (штат Коннектикут), куда первая леди США прибыла на встречу по программе поддержки учебных программ, которую финансирует Белый дом.

Джо и Джилл Байден

Когда Джилл Байден вышла из автомобиля, один из присутствовавших при этом людей крикнул, что Джо Байден является худшим в мире президентом, потребовав вернуть им деньги за подорожавший бензин.

«Спасибо», — заявила в ответ на этом первая леди США, улыбнувшись и помахав рукой кричавшему ей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти Украины планируют проведение контрнаступления на юге страны.