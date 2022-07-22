Рига, 22 июля, 2022, 17:04 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Плата за электроэнергию с осени нынешнего года станет больше у 400 тысяч клиентов ГАО «Латвэнерго» (Latvenergo), даже несмотря на фиксированный тариф. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего латвийского энергопредприятия.

Как отметил председатель правления энергетического концерна Мартиньш Чаксте, прирост у разных групп таких потребителей будет отличаться, но домохозяйства с объемом потребления от 150 до 170 кВт-ч в месяц столкнутся с тем, что их счета выростут примерно на 10 евро.

Чаксте при этом указал: повышенные тарифы все равно будут ниже актуальных рыночных цен, и Latvenergo постарается возросшие издержки на электроэнергию амортизировать для населения, насколько это возможно. Средняя цена электроэнергии на бирже в июне 2022 года установила абсолютный рекорд.

Цена собственно электроэнергии в Латвии представляет собой меньшую часть тарифа, который платит конечный потребитель. Счет за электричество состоит из четырех частей: стоимость потребленной электроэнергии, «зеленый» компонент обязательной закупки, плата за распределение и налог на добавленную стоимость в 21%.