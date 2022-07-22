Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Водитель иномарки в Петербурге, грубо нарушивший ПДД, ударил инспектора ДПС, попытавшегося остановить его, сообщили 22 июля в пресс-службе ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 21 июля на проспекте Маршала Жукова. Наряд ДПС при патрулировании в потоке машин обратил внимание на внедорожник Volvo XC90.

«Водитель иномарки внаглую решил с крайне правого ряда через два ряда повернуть налево на улицу Маршала Захарова. Полицейские попытались вразумить нарушителя и по громкой связи предостерегли от опасного маневра. Для убедительности были использованы световые и звуковые спецсигналы. Однако на водителя иномарки этого никоим образом не подействовало», — рассказали в Главке.

Мужчина с грубым нарушением ПДД перестроился в левый ряд, однако совершить поворот ему не дал наряд ДПС, который служебным автомобилем блокировал внедорожник. После чего 40-летний инспектор ГИБДД подошёл к иномарке и потребовал у водителя предъявить документы.

«В ответ полицейский получил активное неповиновение и удар локтем в лицо. На помощь коллеге подоспел второй инспектор ДПС. Они задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для разбирательства», — уточнили в ведомстве.

Нарушителем оказался 49-летний уроженец Ташкентской области Руслан, проживающий на улице, куда так стремился повернуть с нарушением ПДД.

Помимо административного протокола за нарушение ПДД (статья 12.14 часть 1.1 КоАП РФ) в отношении злоумышленника возбудили административное дело по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции) по которому 22 июля суд Кировского района Петербурга должен определить наказание.

«Кроме того, материалы по факту нападения на сотрудника полиции направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)», — добавили в пресс-службе.