Анкара, , 16:59 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил в ходе встречи в Стамбуле со своим коллегой из Турции Хулуси Акаром ситуацию в Черноморском регионе и на Украине. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Premier.gov.ru

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе встречи глава Минобороны РФ указал на то, что военные США в течение долгого времени находятся на территории Сирии, что является нарушением международных норм, и добавил, что на американских базах на сирийской территории осуществляется подготовка боевиков террористических групп.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своей встречи в Тегеране 19 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган провели обсуждение вопросов по урегулированию в Сирии, карабахскую проблему и отношения двух стран.