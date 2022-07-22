Рига, 22 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум.

Kenneth C. Upsall Латвия

Увязывание порогов минимального дохода с процентами от среднего дохода по стране и их повышение автоматически повышаютминимальную пенсию и минимальный месячный доход, к которым привязан статус нуждающегося в господдержке лица. Об этом сообщило латвийское издание bb. lv.

Новые правила расчета минимального дохода вступают в силу с января 2023 года. Министерство благосостояния Латвии прогнозирует, что эти изменения приведут к увеличению официального числа бедных людей.

В 2021 году количество людей в Латвии, официально признанных нуждающимися, составляло 54 916 человек, а в 2023 году, согласно новому расчету, нуждающимися могут быть признаны 64 394 человека. Увеличение этого числа означает, что больше жителей получат поддержку из-за более высокого порога дохода для присвоения статуса нуждающегося домохозяйства.

Как сообщила специалист министерства Айга Озолиня, этот показатель предполагается пересматривать каждый год, а не раз в три года, как раньше.