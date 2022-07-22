Рим, 22 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Уход премьер-министра Италии Марио Драги в отставку со своего поста негативным образом отразится и на отношениях Рима с киевским режимом, и на единстве Запада против России. Такое мнение 22 июля высказывается в статье американского журнала The National Interest.

World Economic Forum Марио Драги

«В связи с уходом Драги позиция Италии насчет российско-украинского конфликта может существенно измениться. В результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает», — говорится в публикации.

При этом автор материала указывает, что, по его мнению, вне зависимости от того, кто станет новым главой правительства Италии, в Риме уже не будут оказывать прежнюю поддержку киевскому режиму.

Также он уточняет, что если в этом вопросе одержат победу правые силы, то власть перейдет в руки симпатизирующих Москве политиков, если левые — произойдёт раскол в вопросе оказания Киеву помощи.

В то же время в статье подчёркивается, что это не значит, что новое правительство Италии станет вести открытую поддержку России, однако из-за его смены произойдёт ослабление «единого антироссийского западного фронта».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент Италии Серджо Маттарелла со второй попытки принял отставку итальянского премьер-министра Марио Драги.