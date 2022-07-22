Тамбов, 22 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной Думы внесли изменения в закон «О единовременных денежных выплатах военнослужащим, лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и членам их семей». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

Министерством обороны РФ принято решение о создании резервных формирований второй очереди, комплектуемых гражданами, пребывающими в запасе. Планируется в составе соединений и воинских частей Западного военного округа создать «именные» подразделения. В Тамбовской области будет созданы «именные» подразделения, укомплектованных уроженцами Тамбовской области. Законом устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в «именных» батальонах за счёт средств бюджета области.

«Единовременная денежная выплата будет предоставляться в размере 100 тыс. рублей лицам, проживающим на территории Тамбовской области, и лицам, прибывшим в Тамбовскую область из других субъектов Российской Федерации, и заключившим контракт о прохождении военной службы на срок не менее 6 месяцев, направляемым из военных частей, расположенных на территории Тамбовской области, для участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прошедшим службу не менее 60 дней. Порядок предоставления единовременных денежных выплат устанавливаются постановлением администрации Тамбовской области. Выплаты будут производиться за счет средств бюджета региона», — рассказал спикер областной Думы Евгений Матушкин.

Законопроект о внесении изменений в закон внес на рассмотрение депутатов парламента врио главы администрации региона Максим Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором чтении и в третьем чтении приняла закон, согласно которому не могут списываться долги из средств выплат военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, участвующим в специальной военной операции по защите Донбасса.

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