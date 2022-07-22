Кострома, , 18:04 — REGNUM В Костромской области на 50% выполнен объём ремонтных работ по дорогам, включённым в план на 2022 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает администрация региона.

Укладка асфальта https://adm44.ru

«В разгар дорожно-строительного сезона основные виды работ на объектах — устройство выравнивающих, нижних, верхних слоёв асфальтобетонного покрытия. Производственный процесс идёт в соответствии с графиком», — пояснили в государственном учреждении «Костромаавтодор».

Всего в текущем году по нацпроекту отремонтируют 200 километров региональных и городских трасс, в том числе три участка дорог, ведущих к важным туристическим объектам. Речь идёт о подъезде к музею-заповеднику «Щелыково» в Островском районе, трассах Тимонино-Густомесов и Елизарово-Кологрив.

Полностью завершены работы на дорогах Ивашево-Заборье, Николо-Полома-Парфеньево и Палкино-Клеванцово. В общей сложности в области заасфальтируют 300 километров трасс, что на 20 километров больше, чем в 2021 году.

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