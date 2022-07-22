Симферополь, 22 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Собиравшийся вступить в ряды украинских боевиков и осуществлять диверсии против Вооружённых сил (ВС) России житель Санкт-Петербурга был задержан в Крыму сотрудниками спецслужб. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по республике Крым и городу Севастополю.

Victor Задержание

«На территории республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что названное лицо уволилось с работы, приобрело камуфляжную одежду и средства первой медпомощи, а также прошло ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.

Кроме того, указывается, что житель Петербурга находился на связи с украинскими нацистами, собираясь присоединиться к ним и участвовать в акциях, включая диверсионно-террористические действия, против ВС РФ и мирных жителей.

При этом добавляется, что против задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (покушение на участие в незаконном вооруженном формировании), по которой максимальным наказанием является лишение свободы на срок до 15 лет. Также в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения этому лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Астраханской области пресекли преступную деятельность участников террористической ячейки.