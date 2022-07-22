Калуга, , 17:27 — REGNUM В Калуге компания, представляющая интересы правообладателей 48 товарных знаков, в рамках мероприятия по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности провела семинар-тренинг для должностных лиц таможни. Об этом 22 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела Калужской таможни Викторию Буш.

На таможне Ctu.customs.ru

Представитель компании отметил, что в санкционной ситуации 48 брендов приняли решение остаться в России и продолжить работу. Их продукция продолжает поставляться в крупнейшие розничные сети региона, через дистрибьютеры и параллельный импорт.

«Совместные мероприятия таможни и представителей правообладателей позволяют выработать эффективные механизмы предотвращения нелегального ввоза и следующего за ним использования на территории страны контрафактной продукции», — отметила Виктория Буш.

С начала 2022 года, сотрудники Калужской таможни изъяли 11,5 тыс. контрафактной продукции на внутреннем рынке. Возбуждено шесть уголовных дел за незаконное использование товарных знаков. Предметами правонарушения стали текстильные изделия, табачная продукция, моторные масла на сумму 4,5 млн рублей.

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