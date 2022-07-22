Москва, , 16:28 — REGNUM Ограничения по выдаче наличной валюты вынужден будет продлить в сентябре 2022 года российский Центробанк. Об этом 22 июля рассказал пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Как отметила глава Банка России, в данный момент у регулятора нет оснований ожидать того, чтобы в течение ближайшего будущего произойдут изменения в ситуации с поступлением наличной иностранной валюты.

«Те решения недружественных стран, о которых я уже говорила, — о запрете ввоза в Россию наличной валюты — они остаются в силе», — уточнила она.

В то же время Набиуллина указала, что у российских банков должна сохраняться возможность обеспечения прав граждан на открытые ими ранее счета в валюте получить сумму в рамках разрешенного лимита — 10 тысяч.

«Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта», — пояснила глава ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что наличные доллары в России будут обращаться даже при самом апокалиптическом сценарии.