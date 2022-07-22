Москва, , 16:20 — REGNUM Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов отправлен по ходатайству следствия под домашний арест Тверским судом Москвы по подозрению в мошенничестве. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе суда.

Домашний арест Vassilis

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Федотова меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит его слова РИА Новости.

Также уточняется, что, согласно данным суда, проректора РАНХиГС обвиняют по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого обвиняют в хищении.