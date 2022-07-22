Пекин, 22 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты являются главной угрозой всему миру. Такую информацию 22 июля разместил на своей странице в одной соцсетей официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

В своём сообщении китайский дипломат опубликовал диаграмму, где сравниваются военные расходы стран мира, которые больше всего тратят на обороны и где США с суммой более чем $800 млрд, не только являются лидером, но и перекрывают такие затраты девяти остальных государств — Китая, Индии, Великобритании, России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи.

«Кто представляет реальную угрозу?», — задал в связи с этим вопрос Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что возможность начала войны между Китаем и США и их союзников не является неизбежной.