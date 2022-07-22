Москва, 22 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Иск об обращении в доход государства объектов имущества стоимостью 130 млн рублей, которые были оформлены экс-инспектором ДПС ОГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Сергеем Кузнецовым на себя и родственников, подала в московский Лефортовский районный суд Генпрокуратура России. Об этом 22 июля рассказали журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

«В ходе проведенных Генеральной прокуратурой Российской Федерации мероприятий установлено, что сотрудник правоохранительных органов в период прохождения государственной службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автотранспортное средство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что рыночная цена названных объектов составляет около 130 млн рублей и уточняется, что «сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество», нет.

Кроме того, отмечается, что в открытых экс-инспектором ГИБДД индивидуальных банковских сейфах найдены деньги в размере 23 тыс. 850 евро, 60 тыс. долларов и свыше 48 млн рублей, у которых тоже не подтверждена законность происхождения.

При этом добавляется, что суд до рассмотрения искового заявления по существу запретил любые регистрационные действия в отношении этого имущества.

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