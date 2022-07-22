Шарья, Костромская область, , 16:06 — REGNUM Шарьинский парк «Музей леса», названный «самым стильным» общественным пространством Костромской области, обещают открыть к Дню города — 7 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор парка Алла Сазанова.

Визуализация парка

Подрядчик завершил все основные работы и занимается укреплением дорожек и откосов, установкой купола для проведения мероприятий. По словам заказчика работ, у исполнителя есть шансы сдать объект к обозначенному сроку, если рабочих не подведут погодные условия.

Изначально парк должны были открыть год назад — в августе 2021 года. Первый подрядчик — ярославская фирма «Авангард-Строй» выполнила половину от запланированного объёма работ. Из-за его медлительности в начале 2022 года контакт был расторгнут. Далее за завершение благоустройства взялась другая ярославская компания — «Фаворит». Однако и она затянула исполнение — по условиям контракта работы должны были завершиться 1 июля.

Парк разделили на три зоны для занятий спортом, проведения мероприятий выставочных проектов. На площадке сохранили узкоколейную железную дорогу, постоянную экспозицию лесной техники. Стоимость благоустройства составила 100 млн рублей, 70% работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» профинансировал федеральный бюджет.

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