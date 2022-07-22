Жуковский район, Калужская область, , 17:10 — REGNUM Форум сообществ молодых специалистов «Форсаж 2022» завершил работу 22 июля в окрестностях деревни Алопово Калужской области. В форуме приняли участие более 300 представителей 16 техногигантов из 72 регионов России, а также молодые атомщики из Узбекистана. Эксперты ведущих организаций и компаний страны поделились с участниками встречи советами по построению карьеры, развитию регионов и технологического суверенитета Россию. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организационном комитете форума.

Участники форума «Форсаж-2022» обсудили технологическое будущее России forsageforum.ru

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что сейчас у россиян есть несколько мощных ценностных запросов.

«Первый — это большая потребность гордиться своей страной, достижениями, прорывами и технологиями. Второе — запрос на новые возможности, которые сейчас открываются перед людьми. Третий запрос — возможность быть вместе. Сейчас страна переживает своеобразную «сварку давлением». Уровень сплоченности людей очень высок. «Форсаж» очень точно попадает в эту смысловую парадигму», — отметил Сергей Новиков.

По словам председателя организационного комитета форума, члена Общественной палаты РФ, президента Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» Ольги Голышенковой, тематика форума «Форсаж 2022» была созвучна современной государственной повестке, где речь идёт о вопросах технологического суверенитета, развития территорий стратегического значения, внимания к человеку, привлечения молодых кадров на предприятия.

«Дискуссии форума, вопросы из зала продемонстрировали, что молодежь заинтересована в серьезном разговоре, что она чувствует свою ответственность за настоящее и будущее и активно вовлекается в решение стоящих перед страной задач», — отметила Ольга Голышенкова.

Говоря об устойчивом развитии районов Арктики и Крайнего Севера, заместитель директора института исследований и экспертизы ВЭБ РФ Юлия Зворыкина заявила, что принцип «одна страна — одно правило», используемое для определения бюджетного финансирования, не позволяет учитывать климатические и средовые особенности территории. В этой связи, физически и психологически люди, которые выросли на других территориях, не способны жить и функционировать в условиях Арктики и на Крайнего Севера, поэтому в настоящее время остро стоит вопрос, стоит ли их обживать и заселять, или лучше перейти к регулярной практике вахтового метода.

При обсуждении темы обеспечения технологического суверенитета России директор департамента по реализации диджитал-проектов ПАО «Ростелеком» Иван Фролов заявил о цикличности технологического развития страны. Эксперт считает, что тезисы и культура глобализации, которые определяли развитие технологий в последние десятилетия, будут сильно видоизменяться. В частности, будут происходить региональная кластеризация и крупная региональная автономность, заключение крупных регионов в своеобразные кластеры. Будут меняться логистические цепочки, и Россия вынуждена отвечать на эти мировые вызовы. Задача страны стоит в том, чтобы собрать вокруг себя определённый кластер союзников и набор сочувствующих стран и регионов.

Человекоцентричному подходу в управлении, а также новым критериям качества современных управленческих команд была посвящена отдельная дискуссия в формате ток-шоу «Ассоциируй это». Эксперты через метафоры и ассоциации разобрали новое качество управления в современном мире. В частности, Алексей Акимов, заместитель Генерального директора по персоналу и социальной политике РКК «Энергия» (ГК «Роскосмос»), назвал персонал таким же активом, как и финансовые вложения.

«Любым инвестором движет два противоположных мотива: страх потерять деньги и жадность заработать больше. Точно также и в управлении: любым руководителем движет страх потерять компетентного сотрудника, но при этом он хочет сэкономить. Везде нужен баланс, и в зависимости от того, как он будет найден, зависит станет ли наш портфель талантов активом или пассивом. Утечка мозгов — вот основная проблема. Высококлассные специалисты никуда не денутся, но могут стать слишком дорогими», — отметил Алексей Акимовв.

Помимо насыщенной экспертной программы для участников форума 2022 года были проведены тренинги и театральные практики по формированию «мягких» навыков, личной эффективности и управлению собой от молодых актёров и режиссёров, выпускников мастерской Дмитрия Бертмана ГИТИС. Профессиональные актеры и режиссеры помогли молодым специалистам «упаковать» свои размышления на тему «Новое качество управления» и поставить спектакли-рефлексии, которые были показаны на шоу закрытия «Форсажа». В заключительный день форума на главной сцене выступили финалисты конкурсов ораторского мастерства «Мисс и мистер «Форсаж 2022» и «Девушки в STEM». Кроме того, впервые за 12-летнюю историю «Форсажа» мужчины выступили в конкурсе «Мужской STAND UP: семейные ценности». За титулы Мисс и Мистера «Форсажа» и победителя женского и мужского стендапов боролись 15 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Белогорска, Барнаула, Обнинска и других городов.

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