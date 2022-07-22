Тамбов, 22 июля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Тамбовской области 22 июля выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы три человека. Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 682 случая заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 629 пациентов, в том числе 11 — за последние сутки.

За весь период скончались 2443 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.