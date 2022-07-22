Ярославль, 22 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Ярославле идёт ремонт Тверицкой набережной. Об этом сообщил ио мэра Ярославля Илья Мотовилов, посетивший объект с проверкой.

мэрия Ярославля Ремонт Тверицкой набережной

Работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик ремонтирует участок от дома № 47 до дома № 91 протяжённостью 1 километр 763 метра.

«На объекте уже установили новый бортовой камень, выполнили фрезерование. Сейчас подрядчик обустраивает тротуары и укрепляет откосы набережной. Уверен, что благоустроенная дорога, проходящая вдоль набережной, станет местом прогулок для местных жителей. Здесь также установят дорожные знаки, ограждения в местах передвижения пешеходов, нанесут разметку, отремонтируют тротуары», — рассказал Илья Мотовилов.

Работы должны завершиться в сентябре.