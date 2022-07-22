Усольский район, Иркутская область, 22 июля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Производительность труда» в Иркутской области улучшит показатели одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона — АО «Железнодорожник» из Усольского района. Как сообщает пресс-служба областного правительства, эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) уже проанализировали процессы на выбранном участке, в течение ближайших шести месяцев команда холдинга будет устранять потери и внедрять инструменты бережливого производства.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Месячный теленок

«Железнодорожник» является правопреемником бывшего совхоза и ведет свою историю с 1930-х годов. Сейчас это акционерное общество, которое занимается животноводством, растениеводством и переработкой сельхозпродукции, в том числе — производит хлебобулочные, кондитерские изделия и более 20 наименований молочной продукции. Именно это направление было выбрано в качестве пилотного — участка, который будут оптимизировать первым при непосредственном участии экспертов ФЦК.

«Учитывая происходящие геополитические события, вопрос производственной безопасности становится еще актуальнее, и надо использовать это как уникальную возможность вывести новый товар на российский рынок. «Производительность труда» — это проект, который помогает оптимизировать работу за счет устранения потерь. Чтобы компании производили лучше, больше, быстрее. И высвободившиеся ресурсы могли направить на развитие, например на разработку новой, более современной продукции», — подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Итоги оптимизации пилотного потока подведут в конце 2022 года. После этого компания в течение 2,5 года продолжит самостоятельное внедрение инструментов бережливого производства на остальных этапах. Ожидается, что производительность труда на предприятии будет ежегодно повышаться на 10%.

«Для нас участие в нацпроекте — возможность снизить себестоимость продукции и повысить свою устойчивость и конкурентоспособность в нынешних непростых экономических условиях. Для этого каждому руководителю и специалисту будет необходимо более критично оценить свое направление работы и найти точки роста», — отметил генеральный директор АО «Железнодорожник» Андрей Лифантьев.

«У наших сельхозпредприятий, фермерских хозяйств очень важная миссия, связанная с продовольственной безопасностью региона и всей нашей страны. Учитывая происходящие сейчас события, многочисленные санкции и рост цен, мы обязаны сделать все необходимое, чтобы минимизировать возникающие риски и максимально поддержать этот жизненно важный сектор экономики», — подчеркнул спикер областного парламента Александр Ведерников.

АО «Железнодорожник» имеет статус племзавода и семеноводческого хозяйства. Площадь сельхозугодий составляет 11 240 га, из них 7498 — пашня. Поголовье КРС — 3200, из них 1350 — коровы. Кроме основных отраслей (растениеводство и животноводство), имеет цеха переработки молока, мяса, а также пекарню и кондитерский цех. Численность работников составляет 480 человек.

«В январе–марте этого года отмечен рост объёмов производства во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой в живом весе на 6,4%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено на 2,7% больше молока, на 1,6% больше мяса крупного рогатого скота, овец и коз — на 29,7%. В сельскохозяйственных организациях на 7,7% возросли объёмы произведённого мяса всех видов, в том числе свинины — на 17,1%, птицы — на 5,4%», — пояснил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Нацпроект «Производительность труда» помогает предприятиям кратно увеличить объем выпускаемой продукции. Эксперты помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.

Иркутская область стала участником национального проекта «Производительность труда» в 2020 году. Взаимодействуя с руководителями проектов федерального и регионального центров компетенций, такие предприятия, как ООО Фирма «Сава Сервис», ООО «КБЖБ», АО «Труд», ЗАО «Иркутский завод металлоконструкций», ООО «СтройПроектСервис», ООО «БМУ ГЭМ», АО «ДСИО» реализуют пилотные проекты, позволяющие повысить производительность труда и улучшить финансовые показатели.