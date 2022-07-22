Тамбов, 22 июля 2022, 15:30 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной Думы внесли изменения в закон «О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер Тамбовской облдумы Евгений Матушкин
Спикер Тамбовской облдумы Евгений Матушкин
Фото Павла Васильева

Ранее было установлено, что мерами государственной поддержки инвестиционной деятельности являются предоставление инвесторам льгот по налогу на имущество организаций и установление пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет региона, при определенных условиях; финансирование реконструкции и строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для подвода коммуникаций до границы объекта вложения инвестиций; нефинансовые меры поддержки. Также одним из условий являлся объем капитальных вложений в проект не менее 100 млн рублей.

Принятые изменения в закон в четыре раза снижают критерий объема капвложений в проект.

«Мы устанавливаем объем капитальных вложений в проект для инвесторов на уровне 25 млн рублей. Делаем это для того, чтобы упростить инвесторам возможность получения господдержки и привлечь их на Тамбовщину. Надеемся, что новые условия помогут созданию новых рабочих мест, и, как следствие, увеличатся налоговые поступления в бюджет региона», — пояснил спикер облдумы Евгений Матушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области запускают новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности, реализация которого позволит к 2030 году привлечь в консолидированный бюджет региона около 1,9 млрд рублей налоговых поступлений.

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