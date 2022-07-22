Тамбов, 22 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной Думы внесли изменения в закон «О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото Павла Васильева Спикер Тамбовской облдумы Евгений Матушкин

Ранее было установлено, что мерами государственной поддержки инвестиционной деятельности являются предоставление инвесторам льгот по налогу на имущество организаций и установление пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет региона, при определенных условиях; финансирование реконструкции и строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для подвода коммуникаций до границы объекта вложения инвестиций; нефинансовые меры поддержки. Также одним из условий являлся объем капитальных вложений в проект не менее 100 млн рублей.

Принятые изменения в закон в четыре раза снижают критерий объема капвложений в проект.

«Мы устанавливаем объем капитальных вложений в проект для инвесторов на уровне 25 млн рублей. Делаем это для того, чтобы упростить инвесторам возможность получения господдержки и привлечь их на Тамбовщину. Надеемся, что новые условия помогут созданию новых рабочих мест, и, как следствие, увеличатся налоговые поступления в бюджет региона», — пояснил спикер облдумы Евгений Матушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области запускают новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности, реализация которого позволит к 2030 году привлечь в консолидированный бюджет региона около 1,9 млрд рублей налоговых поступлений.

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