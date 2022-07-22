Таллин, , 15:24 — REGNUM

Гражданская авиация Esan.edu.pe

В отличие от военной авиации, процветание которой обеспечивает конфликт на Украине, гражданскую авиацию ждут непростые времена. Об этом бывший вице-президент Европейской конференции гражданской авиации Тоомас Петерсон сообщил порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

«В результате масштабного кризиса мы оказались в ситуации, когда аэропорты переполнены, а рейсы массово отменяются», — напомнил он. В СМИ по всему миру можно найти многочисленные фотографии нагроможденного багажа, отчаявшихся пассажиров и интервью руководителей авиакомпаний и высокопоставленных авиационных чиновников, в которых рассуждают о том, как же могла возникнуть такая ситуация и кто в этом виноват.

По его словам, причина простая — резкий рост спроса не обеспечен качественным предложением со стороны авиакомпаний и авиафирм: «В постпандемический период люди хотят путешествовать, чтобы компенсировать долгое сидение дома, но авиакомпании и вокзалы стонут от нехватки персонала».

Петерсон добавил, что проблемы усугубляет частичное закрытие Китая из-за пандемии и события на Украине: «Европа сломлена военными действиями на Украине, а из-за невозможности авиасообщения на Украине и частично в России и Белоруссии объемы европейского рынка упали примерно на 5%».

Кроме того, у некоторых авиакомпаний стратегии дальних полетов основаны на перелетах через Россию и Украину, теперь они отменены, маршруты перепрофилированы, расходы и время полета увеличились.

Петерсон сообщил, что, по сравнению с докоронавирусным периодом в 2019 году, авиация начала восстанавливаться. Если в 2019 году в мире насчитывалось примерно 4,5 млрд авиапассажиров, то в 2020 году их было меньше 2 млрд. В 2021 году произошел некоторый рост, а к 2022 году уже прогнозируется, что число путешественников будет варьироваться от 3,4 до 3,6 млрд. Тенденцию роста демонстрируют и объемы грузовых перевозок.