Астрахань, , 15:24 — REGNUM В Астраханской области 22 июля выявлены 77 пациентов с коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы 42 человека. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 120 положительных результатов исследования.

114 тыс. 667 человек выписаны после курса лечения, в том числе 25 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 22 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.