Барнаул, 22 июля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 22 июля известило о пожаре в барнаульском в ТЦ БУМ: огонь локализован, люди не пострадали. На момент прибытия первых подразделений было слабое задымление на втором этаже. Очаг обнаружен и локализован на площади порядка пяти квадратных метров.

МЧС Пожар в ТЦ «Бум» в Барнауле

Администрацией объекта люди выведены из опасной зоны.

Информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за минувшие сутки, 21 июля, в Алтайском крае ликвидирован 25 пожаров, 7 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидирован один пожар.