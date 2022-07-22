Курск, , 15:21 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

22 июля выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 69 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 186 пациентов, в том числе 41 — за последние сутки.

Всего скончались 2494 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.