Таллин, 22 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум.

Mark Moz Банк

В конце июля нынешнего года истекает крайний срок обмена паев в пенсионном фонде второй ступени Эстонии. Об этом клиентам пенсионных фондов страны напомнил крупнейший банк Прибалтики — эстонское дочернее отделение шведского банка Swedbank.

Банк рекомендует пенсионным вкладчикам оценить, накапливают ли они пенсионный капитал в наиболее подходящем для них фонде и сменить его.

Пенсионный фонд K60 Swedbank является крупнейшим в Эстонии. 42% вкладчиков второй ступени выбрали Swedbank для роста своих пенсионных денег.

Все 26 пенсионных фондов Эстонии были в первом полугодии 2022 года в минусе. В меньшем минусе находятся пенсионные фонды банкаLHV.

По состоянию на 15 июля нынешнего года, наибольшее падение испытали фонды SEB 100 (-12,48%), четыре фонда Luminor и по два пенсионных фонда LHV, Swedbank и SEB (падение более 10%).