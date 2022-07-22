Калуга, 22 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в Калужской области произошел один лесной пожар на территории Дзержинского лесничества площадью 0,3 га. Пожар был локализован за 20 минут и потушен в день обнаружения. Сегодня в калужских лесах установлен первый класс пожарной опасности. Об этом 22 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Сотрудники лесопожарной службы, лесничеств и МЧС региона с начала пожароопасного сезона отработали 215 термоточек. Особые режимы введены в Спас-Деменском, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Людиновском районах и Обнинске.

Из 18 областей Центрального федерального округа в четырёх не допущено возгораний на территории лесного фонда, в пяти — ликвидировано по одному пожару. Калужская область входит в десятку субъектов ЦФО с минимальными потерями от лесных пожаров.