Новосибирск, 22 июля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Участие в нацпроекте «Наука и университеты» дало новый толчок к взаимовыгодному сотрудничеству по программе «Приоритет-2030» двум известным сибирским вузам Алтайскому и Новосибирскому государственным аграрным университетам. Аграрная наука особенно актуальна в период жесточайших антироссийских санкций.

tpsdave Корова

На днях делегация Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) посетила Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) с целью согласования приоритетных направлений сотрудничества в научной и образовательной сферах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АГАУ.

Встречу с делегацией Алтайского ГАУ, в состав которой вошли проректор по научной и инновационной работе Евгений Попов, декан биолого-технологического факультета Антонина Афанасьева и доцент кафедры общей биологии, биотехнологий и разведения животных Владислав Сарычев, провел ректор Новосибирского ГАУ, член-корреспондент РАН Евгений Рудой, который отметил возросшую в современных условиях роль научных консорциумов, сосредоточенных на работе в рамках приоритетов закрепленных в Стратегии научно-технологического развития России.

Со стороны Новосибирского ГАУ в обсуждении перспективных направлений сотрудничества и конкретных тематик предстоящего взаимодействия приняли участие проректор по научной и международной деятельности Евгений Камалдинов и декан биолого-технологического факультета Константин Жучаев. Новосибирские ученые познакомили алтайских коллег с научной и образовательной инфраструктурой вуза, представили общий дизайн заявки НГАУ на участие в конкурсном отборе в рамках программы «Приоритет-2030», обозначили основные формы и тематические области для совместной работы с коллегами из Алтайского ГАУ в рамках отдельных стратегических проектов, а также презентовали новую программу магистратуры «Прикладная биоинформатика» в рамках направления подготовки «Зоотехния».

По мнению проректора по научной и международной деятельности Новосибирского ГАУ Евгения Камалдинова, «Совместное участие в стратегическом проекте позволит решить актуальную для Сибири и России в целом проблему обретения технологического суверенитета в селекционно-племенной работе. Результатом такой деятельности станет возрождение отечественной крупномасштабной селекции с использованием прикладной биоинформатики и современных методов математического моделирования. Будут созданы новые научно-педагогические школы, необходимые для масштабирования полученного опыта в других регионах нашей страны и его передачи будущим поколениям ученых и практиков».

По итогам визита достигнут ряд договоренностей о развитии сотрудничества в научной сфере. В частности, о партнерстве в рамках одного из стратегических проектов Новосибирского ГАУ, направленного на цифровую трансформацию селекционной работы в молочном скотоводстве с применением современных методов прикладной биоинформатики и статистической генетики.

«Алтайский и Новосибирский аграрные университеты обладают огромным потенциалом для интеграции научных исследований. Отдельные научные коллективы наших университетов давно и плодотворно сотрудничают по разным направлениям, к тому же территориальная близость создаёт дополнительные предпосылки для работы над совместными проектами по повышению эффективности сельскохозяйственного производства на юге Западной Сибири.

В ходе визита мы наметили ближайшие шаги по совместной работе в области селекции в молочном скотоводстве и достигли предварительной договоренности об участии Алтайского ГАУ в составе консорциума в реализации профильного стратегического проекта Новосибирского ГАУ, который университет вместе со своими партнерами готовит для участия в новом конкурсном отборе в рамках Программы «Приоритет-2030»», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM итоги визита проректор по НИР АГАУ Евгений Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей нацпроекта «Наука и университеты» — достижение значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышение привлекательности отечественной науки и образования.

Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.