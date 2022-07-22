Москва, , 14:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности России обсудить международные вопросы.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Совещание главы государства с членами Совбеза проходит 22 июля. Путин начал встречу, предложив обсудить международную повестку.

«Вначале хотел бы попросить Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу, — сказал Путин. — Я прочитал ваши письменные доклады, но просил бы вас поделиться с коллегами этими результатами и впечатлениями от ваших поездок».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны Сергей Шойгу прилетел в Стамбул для подписания соглашения по зерну.