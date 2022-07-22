Москва, , 14:43 — REGNUM Упрёки в адрес России по ситуации с ввозом турбины для трубопровода «Северный поток» являются глупостью. Об этом 22 июля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков прокомментировал публикации зарубежных СМИ о том, что Россия якобы не разрешает ввоз турбины для «Северного потока». По его словам, любые упреки по данной теме безосновательны.

Он обратил внимание на утверждения неназванных источников, которые говорят, что непонятно, куда направлять турбину. По словам Пескова, это полная глупость, поскольку чинившая оборудование компания Siemens.

«Она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть, это просто абсурдное сообщение источника», — пояснил он.

Пресс-секретарь заметил, что по состоянию на ночь на 20 июля Россия не получила ни юридических, ни технических документов по этой турбине.