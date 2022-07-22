Москва, , 14:42 — REGNUM Неожиданное снижение Банком России ключевой ставки с 9,5 до 8% годовых доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале назвал не иначе, как «Наш ответ Чемберлену»:

Ключевую ставку снова понизили

«Вчера (21 июля) ЕЦБ повысил ставки сразу на 0,5 п. п. А кроме того, парадокс импортируемой инфляции через дефляцию по-прежнему не изучен.

Развернуть эти тренды не получится. Во-первых, нужно откатывать пандемийное накачивание наличностью западного мира. Во-вторых, нужно менять «зеленые» представления об экономике и биржевое ценообразование на газ. В-третьих, и в главных, нужно снимать антироссийские санкции, а на это мы «пойтить не смогем».

Значит, инфляция в Европе будет по-прежнему ползти вверх, а у нас ситуация все больше стабилизироваться. Мяч перелетает на нашу сторону».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Банк России снизил размер ключевой ставки до 8% годовых, стало известно 22 июля.

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