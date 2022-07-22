Варшава, 22 июля 2022, 14:39 — REGNUM Польша закупит у Южной Кореи 48 истребителей FA-50, первую партию из 180 танков K2 Black Panther и гаубицы, сообщил 22 июля польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, как передает агентство Reuters.

Мариуш Блащак
Мариуш Блащак
Premier.gov.pl

Специальная военная операция России на Украине вызывает опасения во многих странах бывшего восточного блока, и член НАТО Польша планирует увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП и более чем удвоить численность армии, дабы подготовиться к возможным нападениям.

«В этом году будут поставлены первые партии, а всего в первом заказе будет 180 танков [K2 Black Panther]; в конечном счете эти танки будут производиться в Польше», — сказал Мариуш Блащак в интервью консервативному еженедельнику Sieci.

По словам Блащака, Польша также купит у Южной Кореи гаубицы и истребители FA-50.

«Мы заинтересованы в приобретении трех эскадрилий, то есть 48 самолетов, — уточнил Блащак. — Первые самолеты будут поставлены в Польшу в следующем [2023] году».

Танк K2 Black Panther производится компанией Hyundai Rotem, истребитель FA-50 производится компанией Korea Aerospace Industries.

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