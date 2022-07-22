Варшава, , 14:39 — REGNUM Польша закупит у Южной Кореи 48 истребителей FA-50, первую партию из 180 танков K2 Black Panther и гаубицы, сообщил 22 июля польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, как передает агентство Reuters.

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

Специальная военная операция России на Украине вызывает опасения во многих странах бывшего восточного блока, и член НАТО Польша планирует увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП и более чем удвоить численность армии, дабы подготовиться к возможным нападениям.

«В этом году будут поставлены первые партии, а всего в первом заказе будет 180 танков [K2 Black Panther]; в конечном счете эти танки будут производиться в Польше», — сказал Мариуш Блащак в интервью консервативному еженедельнику Sieci.

По словам Блащака, Польша также купит у Южной Кореи гаубицы и истребители FA-50.

«Мы заинтересованы в приобретении трех эскадрилий, то есть 48 самолетов, — уточнил Блащак. — Первые самолеты будут поставлены в Польшу в следующем [2023] году».

Танк K2 Black Panther производится компанией Hyundai Rotem, истребитель FA-50 производится компанией Korea Aerospace Industries.

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