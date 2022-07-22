Таллин, , 14:34 — REGNUM В пятницу, 22 июля, Кадриоргский дворцово-парковый ансамбль столицы Эстонии отмечает свое 304-летие. По сообщению таллинской мэрии, годовщину отметят рядом мероприятий.

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В праздничную программу войдут игровые занятия и мастер-классы для детей, а также экскурсии по парку и музеям. Кульминацией станет благотворительный гала-концерт.

В полдень по таллинскому времени был проведен семейный квест «Игры в дворцовом саду», и в этом году он посвящен выставке «Стильные вещи». Выставка демонстрирует черты, характерные для эпох барокко, рококо и ампира, на примере мебели и деталей интерьера, а также содержит экземпляры исторического фарфора.

Проводятся экскурсии в Кадриоргском художественном музее, Музее Миккеля и парке Кадриорг. Гиды расскажут посетителям о новой постоянной экспозиции «Восточный фарфор» в Музее Миккеля, который в этом году отмечает свой 25-летний юбилей.

Принять участие в музейных экскурсиях можно по входному билету в музей, а экскурсии в парке бесплатны для всех.

Вечером на концертной площадке Кадриоргского парка начнется гала-концерт «Музыка во имя мира». Концерт организован Кадриоргским парком и Кадриоргским художественным музеем в сотрудничестве с Красным крестом Эстонии. Вход бесплатный.

На сцене выступят солисты Елена Бражник (солистка Национального оперного театра «Эстония») и Михайло Малафий (Львовский оперный театр), камерный оркестр ME104 под управлением дирижера Александра Бражника (дирижер и хормейстер в театре «Ванемуйне»).