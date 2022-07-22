Саранск, , 14:27 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 22 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 488 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Аппарат ИВЛ Rk.gov.ru

Всего в регионе подтвердили 68 961 случай заражения коронавирусом, из них 19 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки как и накануне попали три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 20 жителей республики.