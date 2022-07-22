Марий Эл, 10 сентября, 2004, 17:38 — ИА Регнум. Члены Марийского республиканского отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" наиболее активно проявят себя на предстоящих выборах в Госсобрание республики по сравнению с представителями других партий, действующих на территории республики. Согласно партийному списку, баллотироваться в марийский парламент собираются 46 "единороссов". "МК в Марий Эл" сообщает о том, как лидеры регионального отделения партии оценивают свои силы и по каким критериям отбирались кандидаты к грядущим выборам.

Как напоминает издание, в тройку лидеров вошли главный врач Республиканской больницы Владимир Мухин, председатель объединения организаций профсоюзов РМЭ Ольга Цветкова и генеральный директор ООО "Махаон" Алексей Степанов. Мухин и Степанов - уже опытные законотворцы, они являются депутатами Госсобрания третьего созыва, дорабатывающего последние дни перед новыми выборами. Оба представляют депутатскую группу "Единой России", руководит которой Владимир Мухин, член политсовета партии. В то же время Алексей Степанов известен жителям столицы как секретарь Йошкар-Олинского политсовета партии.

По словам Мухина, отбор в республиканский список был очень тщательный: и на политсовете партии, и на республиканской конференции к каждой кандидатуре подходили жестко. Прежде всего ставка делалась на добропорядочных и надежных людей, професссионалов, которых хорошо знают в республике за конкретные дела. Между тем "единороссы" возложили на своих кандидатов серьезные обязанности по представлению партии на выборах. Одно то, что два депутата представляющие Марий Эл в Госдуме (Валерий Комиссаров и Сергей Житинкин) принадлежат именно к "Единой России" уже накладывает на региональное отделение огромную ответственность.

Под номером "вторым" в тройке кандидатов оказалась профсоюзный лидер Ольга Цветкова. Своё согласие войти в республиканский список "Единой России" Ольга Николаевна объяснила тем, что профсоюзам с "единороссами" по пути, поскольку одна из приоритетных задач партии, так же как и профсоюзных организаций, состоит в защите социальных прав граждан, укреплении их безопасности и борьбе с бедностью. Неслучайно в Москве был подписан недавно протокол о совместных действиях между Федерацией независимых профсоюзов России и Всероссийской партией "Единая Россия". Ольга Цветкова также отметила, что если в парламенте окажется представитель профсоюзов, то будет больше возможностей добиться решений по многим наболевшим вопросам, например, с тем же незаконным повышением коммунальных тарифов. На первом плане, по словам Ольги Николаевны, у профсоюзов останутся также проблемы со льготами ветеранам труда, сельской интеллигенции, детскими пособиями, зарплатой бюджетников.