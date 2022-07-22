Москва, , 18:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Благодаря национальному проекту «Образование» педагоги и учителя по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе педагогических вузов педагогических «Кванториумов».

Учитель и ученики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для педагогов стартовал отбор для участия в телепроекте «Классная тема», где выберут самого яркого современного педагога страны, который может увлечь аудиторию и доступно объяснить даже самый сложный материал. Шоу создается по поручению Президента России Владимира Путина телеканалом «Россия — 1» и Минпросвещения России при поддержке компании VK.

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу — отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе», — обратился к учителям министр просвещения Сергей Кравцов.

Претендовать на участие в телешоу может учитель-предметник из любого региона страны. Учителю предстоит рассказать о себе, пройти тест по своему предмету и снять видеовизитку, в которой он представляет свой предмет.

К примеру, учитель бурятского языка из города Улан-Удэ Эльвира Булхарова издала для детей уникальный словарь сразу на трёх языках: бурятском, русском и английском. На эту работу у неё ушло 15 лет. В яркую книгу поместилось 300 самых важных для деток слов. Красочные картинки помогают детям понимать и запоминать новые слова. Благодаря словарю дети могут выучить названия домашних и диких животных, птиц, насекомых, растений, деревьев, игрушек сразу на трёх языка, а ещё книга помогает научиться считать. Многие коллеги Эльвиры планируют использовать словарь, как прекрасного помощника для внеурочных занятий с малышами.

«В результате своей педагогической деятельности я знаю, что нужно детям и в помощь родителям, а также учителям. В начале моей работы мы с детьми рисовали и сами создавали такие словари от руки. Я им рисовала на доске, они срисовывали. У каждого ребёнка был свой словарик. Слова писали, произносили. Так на основе картинок мы развивали свою речь», — пояснила Эльвира Булхарова.

Принять участие во всероссийском отборе могут педагоги, которые ведут следующие предметы:

математика;

химия

биология;

география;

история;

физика;

русский язык и литература.

Шоу «Классная тема» продемонстрирует возможности современной педагогики и её самой важной составляющей — учителей. Семеро педагогов, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия — 1», где проведут зрелищный и познавательный урок по своему предмету.

Учениками в гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии — популярные медийные персоны. Победитель получит главный приз — авторскую телепередачу на федеральном телеканале. Подать заявку на участие в отборе можно до 10 августа в мини-приложении ВКонтакте по ссылке (https://vk.com/app8217023).

Скачивать приложение не требуется, достаточно иметь аккаунт в социальной сети. Новости проекта публикуются в официальном сообществе телешоу ВКонтакте (https://vk.com/klassnayatemashow).

Благодаря национальному проекту «Образование» большое внимание уделяется профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров. Во всех регионах открываются Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

На данный момент в России создано 140 таких центров, из которых 62 открылись в 2021 году. Возможность профессионального роста позволяет не только повысить качество преподавания, но и дает возможность самим учителям постоянно совершенствоваться в профессиональном плане, а также получать поддержку и обмениваться опытом внутри учительского сообщества.

К 2024 году для профессионального развития и обучения педагогов в каждом субъекте Российской Федерации будет действовать единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, будут функционировать центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, а 28% педагогов-психологов образовательных организаций пройдут курсы повышения квалификации.

Также к концу 2024 года планируется открыть в педагогических вузах 33 педагогических технопарка «Кванториум».