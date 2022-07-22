Нью-Йорк, США, , 14:20 — REGNUM Власти Украины планируют проведение контрнаступления на юге страны, пишет американская газета The New York Times.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По информации СМИ, украинские власти планируют отбить Херсон. В материале приводится заявление украинских лиц, которые рассказали, что недавно ВСУ атаковали более 200 российских объектов и войсковых подразделений ракетами большой дальности и артиллерией.

Тем не менее, эксперты и чиновники на Западе пока не склонны считать происходящее переломом, и не верят, что поставки современного вооружения позволят изменить ход событий на Украине.