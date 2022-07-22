Нью-Йорк, США, 22 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Власти Украины планируют проведение контрнаступления на юге страны, пишет американская газета The New York Times.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По информации СМИ, украинские власти планируют отбить Херсон. В материале приводится заявление украинских лиц, которые рассказали, что недавно ВСУ атаковали более 200 российских объектов и войсковых подразделений ракетами большой дальности и артиллерией.

Тем не менее, эксперты и чиновники на Западе пока не склонны считать происходящее переломом, и не верят, что поставки современного вооружения позволят изменить ход событий на Украине.