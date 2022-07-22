Ижевск, 22 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. По итогам 2021 года в рейтинге «IQ городов» Ижевск занял 11-е место в категории «Крупные города», поднявшись на три позиции. Об этом сообщил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов в своем telegram-канале.

Умный город

Из 120 возможных баллов Ижевск набрал 68,84 балла.

«Кроме того, мы стали лидерами по уровню технологичности за счёт 20-балльного роста», — подчеркнул министр.

Меджитов напомнил, что в рамках проекта «Умный город» запущены инновационные проекты. Например, «Цифровая платформа строительства», аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», «Цифровая карта Удмуртской Республики» dmap. udmr.ru.

Он добавил, что проект «Умный город» — это прежде всего инструмент повышения безопасности и создания комфортных условий для граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг «IQ городов» ежегодно проводит Минстрой России, оценивая эффективность цифровой трансформации в городах-участниках проекта «Умный город». В топ-три «умных» городов России по итогам прошлого года вошли Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.