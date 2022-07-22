Мадрид, , 14:16 — REGNUM Ядерная программа Ирана стремительно развивается, а Международное агентство по атомной энергии не имеет возможности четко отслеживать происходящее, сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью испанской газете El País, опубликованном 22 июля.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

В июне Иран демонтировал оборудование для мониторинга, установленное на его ядерных объектах в соответствии со сделкой 2015 года. Тогда Гросси сказал, что это может нанести «смертельный удар» по шансам на возобновление сделки после выхода из нее США в 2018 году. Западные державы предупреждают, что Иран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному, и все больше приближается к тому, чтобы приступить к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает такое намерение.

«Суть в том, что в течение почти пяти недель у меня была очень ограниченная видимость, а ядерная программа галопом несется вперед, и поэтому, если соглашение будет достигнуто, мне будет очень трудно восстановить мозаику за весь этот период вынужденной слепоты», — посетовал он в интервью El Pais, находясь с визитом в Мадриде.

«МАГАТЭ необходимо восстановить базу данных, без которой любое соглашение будет стоять на очень непрочном фундаменте, ведь если мы не знаем, что там, как нам определить, сколько материала экспортировать, сколько центрифуг оставить неиспользованными?» — сказал он.

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